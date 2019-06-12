Комсомольск-на-амуре отмечает 87 годовщину со дня основания

СЕГОДНЯ 09:06 2019-06-12T09:06:48+03:00

Весь день в город идут праздничные мероприятия от соревнования по гиревому спорту, до карнавального шествия

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Праздник начался для комсомольчан с 10 утра – тогда на набережной стартовал чемпионат города по гиревому спорту. Часом спустя от кинотеатра «Факел» к памятнику Первостроителям отправилось карнавальное шествие, которое завершилось митингом и возложением цветов. Затем от набережной стартовала Комбинированная эстафета.

С полудня на концертных площадках города выступают творческие коллективы Комсомольска-на-амуре, концерты продлятся до 11 часов вечера. В восемь часов на эстрадной площадке набережной начнется гала-концерт городского конкурса эстрадного искусства «Аmbito-premium», в девять тридцать дефиле яхт, а завершится праздник фейерверком.

Так же с 87 годовщиной со дня основания жителей Комсомольска-на-Амуре поздравил губернатор Хабаровского края.

- Комсомольск-на-Амуре, чей день рождения совпадает с Днем России, всегда был городом-тружеником, причастным к истории великой державы. Благодаря мужеству и трудолюбию многих поколений жителей города, в таежной глуши вырос крупный промышленный и инженерный центр, - подчеркнул Сергей Фургал. - Многое еще предстоит сделать. И я уверен, мы выполним взятые обязательства.

ИСТОЧНИК KP.RU