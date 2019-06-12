2019-06-12T11:19:47+03:00
Общество

Главный полицейский Хабаровского края стал генерал-майором

На посту начальника краевого управления МВД России Дмитрий Ильичев отработал уже год
Борис КОКУРИН
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Главный полицейский Хабаровского края стал генерал-майоромГлавный полицейский Хабаровского края стал генерал-майоромФото: Александра ШОПЕНКО
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Указ о присвоении очередного звания начальнику УМВД России по Хабаровскому краю Дмитрию Ильичеву был подписан президентом 11 июня, спустя год после вступления офицера в эту должность.

Новоиспеченному генерал-майору в августе исполнится 41 год. Он родился в селе Шелаболиха, Алтайского края. В органах внутриних дел Дмитрий Ильичев с 1992 года, окончил Барнаульский юридический институт МВД России, затем работал оперуполномоченным уголовного розыска, служил начальником отдела по раскрытию преступлений против личности управления уголовного розыска Главного управления МВД России по Алтайскому краю.

В течение пяти лет возглавлял отдел внутренних дел по Центральному району города Барнаул. В июле 2013 года Дмитрий Ильичев был назначен заместителем начальника полиции (по охране общественного порядка) ГУ МВД России по Алтайскому краю.

- Указом президента от 3 мая 2018 года полковник полиции Дмитрий Ильичев был назначен начальником краевого управления МВД России, а вчера ему было присвоено звание генерал-майора, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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