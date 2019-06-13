СЕГОДНЯ 01:26 2019-06-13T01:26:37+03:00

Погода в Хабаровске на 13 июня 2019 года: днем до +20, вечером дождь Фото: Надежда ВЫХОДЦЕВА

Осадки пройдут на большей части Хабаровского края и в столице ЕАО

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В Биробиджане дождь. Ветер восточный 7-12 метров в секунду. Ночью 10 -12. Днем 16 -18.

В Хабаровске без осадков, вечером небольшой дождь. Ветер восточный 7-12 метров в секунду. Ночью 8 -10. Днем 18 -20.

В Бикине дождь. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Ночью 11 -13, днем 22 -24.

В Советской Гавани и Ванино ветер восточный 6-11 метров в секунду. Ночью 5-7. Днем 11 -13. Небольшой дождь.

В Комсомольске-на-Амуре дождь Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью 7 -9. Днем 13 -15.

В Чегдомыне сильный дождь. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Ночью 7-9. Днем 15 -17.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер восточный 7-12 метров в секунду. Ночью 3-5. Днем 11-13.

В Охотске без осадков. Ветер южный 5–10 метров в секунду. Ночью 4-6. Днем 9-11 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU