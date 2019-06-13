Погода в Хабаровске на 13 июня 2019 года: днем до +20, вечером дождь
В Биробиджане дождь. Ветер восточный 7-12 метров в секунду. Ночью 10 -12. Днем 16 -18.
В Хабаровске без осадков, вечером небольшой дождь. Ветер восточный 7-12 метров в секунду. Ночью 8 -10. Днем 18 -20.
В Бикине дождь. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Ночью 11 -13, днем 22 -24.
В Советской Гавани и Ванино ветер восточный 6-11 метров в секунду. Ночью 5-7. Днем 11 -13. Небольшой дождь.
В Комсомольске-на-Амуре дождь Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью 7 -9. Днем 13 -15.
В Чегдомыне сильный дождь. Ветер юго-восточный 7-12 метров в секунду. Ночью 7-9. Днем 15 -17.
В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер восточный 7-12 метров в секунду. Ночью 3-5. Днем 11-13.
В Охотске без осадков. Ветер южный 5–10 метров в секунду. Ночью 4-6. Днем 9-11 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU