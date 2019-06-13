СЕГОДНЯ 02:12 2019-06-13T02:12:26+03:00

В День России на площади Ленина в Хабаровске принимали заявления от будущих военных Фото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России

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В центре Хабаровска в День России провели акцию «Военная служба по контракту - Твой выбор!». На этом мероприятии посетителям рассказали об особенностях прохождения службы, проконсультировали по поводу необходимых документов. Желающие здесь же подавали заявления на прохождение военной службы по контракту.

- Акция прошла на площади Ленина. В программе было награждение отличившихся военнослужащих, концерт с участием военных оркестров, ансамбля песни и пляски ВВО и творческих коллективов города. Кроме того, желающие смогли посетить выставку военной одежды и техники. Еще для гостей выступили бойцы соединения специального назначения и продемонстрировали навыки рукопашного боя, - прокомментировали в пресс-службе Восточного военного округа.

В общей сложности в акции приняли участие полторы тысячи человек. Гостей также угощали солдатской кашей и чаем.

ИСТОЧНИК KP.RU