2019-06-13T02:12:26+03:00
Политика

В День России на площади Ленина в Хабаровске принимали заявления от будущих военных

Также горожан накормили солдатской кашей, желающие побывали на выставке военной техники
Ольга КИВА
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В День России на площади Ленина в Хабаровске принимали заявления от будущих военныхВ День России на площади Ленина в Хабаровске принимали заявления от будущих военныхФото: Пресс-служба Восточного военного округа Минобороны России
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В центре Хабаровска в День России провели акцию «Военная служба по контракту - Твой выбор!». На этом мероприятии посетителям рассказали об особенностях прохождения службы, проконсультировали по поводу необходимых документов. Желающие здесь же подавали заявления на прохождение военной службы по контракту.

- Акция прошла на площади Ленина. В программе было награждение отличившихся военнослужащих, концерт с участием военных оркестров, ансамбля песни и пляски ВВО и творческих коллективов города. Кроме того, желающие смогли посетить выставку военной одежды и техники. Еще для гостей выступили бойцы соединения специального назначения и продемонстрировали навыки рукопашного боя, - прокомментировали в пресс-службе Восточного военного округа.

В общей сложности в акции приняли участие полторы тысячи человек. Гостей также угощали солдатской кашей и чаем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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