2019-06-13T02:43:49+03:00
Звезды

Сотни хабаровчан масштабно похороводили в День России

За руки взялись представители разных народов, проживающих в крае
Ольга КИВА
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Сотни хабаровчан масштабно похороводили в День РоссииСотни хабаровчан масштабно похороводили в День РоссииФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае прошли празднования Дня России. Одно из масштабных мероприятий, которое устроили в краевой столице, называлось «Карогод». Этот музыкальный фестиваль народов, проживающих в регионе, объединил больше трех тысяч человек. Гости мероприятия собрались на площади перед Дворцом Дружбы «Русь». Они пели и танцевали, раскрывая особенности разных традиций и культур.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, завершился фестиваль большим хороводом, который объединил порядка 600 участников. После этого на сцене выступили творческие коллективы, приехавшие в Хабаровск из разных районов региона.

Для гостей мероприятия также устроили выставку-продажу. Желающие смогли здесь приобрести сувениры, игрушки, одежду, выполненные в национальных стилях. Кроме того, гостей накормили традиционной русской кашей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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