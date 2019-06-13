2019-06-13T03:09:49+03:00
Происшествия

В Комсомольске от пожара спасли семь человек

Среди эвакуированных четыре ребенка
Ольга КИВА
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В Комсомольске от пожара спасли семь человекВ Комсомольске от пожара спасли семь человекФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В ночь с 12 на 13 июня в многоквартирнике на улице Гамарника в Комсомольске-на-Амуре случилось возгорание. Огнеборцы отправились на вызов по повышенному номеру. Предварительно было известно, что пожар случился в подвале этого дома.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, до приезда огнеборцев на улицу вышли 30 человек, из которых восемь несовершеннолетних. При помощи спецсредств пожарные эвакуировали еще семь человек, из которых четыре ребенка.

Справиться с огненной стихией удалось в течение часа. Пламя уничтожило деревянную кладовую, инструменты и строительный мусор. В общей сложность огонь повредил территорию площадью 25 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Сотрудники Госпожнадзора выясняют причины возгорания, устанавливают виновных.

Жителям края напоминают, что в экстренных случаях нужно звонить по телефонам «101» и «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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