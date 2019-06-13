Из Новосибирска в Еврейскую автономию поставляли сливочное недомасло

СЕГОДНЯ 03:38 2019-06-13T03:38:56+03:00

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В магазинах Еврейской автономии обнаружили сливочное масло, которое не соответствовало установленным требованиям. Так, при проверке выяснилось, что в продукте есть жиры немолочного происхождения. Также при исследовании выявили нарушения в соотношении метиловых эфиров жирных кислот и присутствие в молочном жире фитостеринов.

- Выявленные нарушения расценили, как фальсификацию сырьевого состава продукта. Производила этот не качественный товар компания из Новосибирска. Организации уже выдали предписание о приостановлении действия декларации на продукцию, - рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

Отметим, что пробы для исследования отбирали в торговой сети области в рамках плана государственного мониторинга качества и безопасности пищевых продуктов. По итогам проверки также направили информацию о нарушении в Федеральную Службу Росаккредитации.

ИСТОЧНИК KP.RU