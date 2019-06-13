2019-06-13T04:05:27+03:00
Общество

Третьеклассника в Хабаровске наградили за спасение друга из колодца с кипятком

Отважному юному герою вручили благодарственное письмо и памятный подарок
Ольга КИВА
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Третьеклассника в Хабаровске наградили за спасение друга из колодца с кипяткомТретьеклассника в Хабаровске наградили за спасение друга из колодца с кипяткомФото: УМВД России по городу Хабаровску
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В Хабаровске наградили Бахтиера Усмонова за спасение друга. Третьеклассник бросился на помощь приятелю, который провалился в колодец, наполненный кипятком. Пострадавший мальчик чудом успел зацепиться за края люка, Бахтиер смог вытащить сверстника, а потом позвал на помощь взрослых.

- Происшествие случилось 27 мая на переулке Дежнева. Пострадавший ребенок случайно наступил на доску, которая чуть прекрывала черный провал колодца. Накануне там случился порыв, коллектор заполнила горячая вода. Доска треснула под весом ребенка и он упал в кипяток, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Спасенный другом мальчик сейчас находится в больнице, медленно поправляется и мечтает, как в сентябре пойдет во второй класс. Бахтиеру за отважный поступок на торжественной линейке вручили благодарственное письмо и памятный подарок. Также юного героя пригласили лет через 12-15 в ряды хабаровской полиции. От общественного совета при УМВД России по Хабаровску Бахтиёру и его отцу вручили большой сладкий пирог, который мальчик разделил со своими сверстниками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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