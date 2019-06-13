2019-06-13T04:52:57+03:00
Происшествия

Смертью пешехода закончилась авария в центре Хабаровска

Пострадавший решил перебежать дорогу, где ему было удобно, и оказался под колесами внедорожника
Ольга КИВА
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Смертью пешехода закончилась авария в центре ХабаровскаСмертью пешехода закончилась авария в центре ХабаровскаФото: УМВД России по городу Хабаровску
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В Хабаровске 11 июня зарегистрировали дорожную аварию со смертельным исходом. Пострадавшим оказался пешеход, который перебегал дорогу в неположенном месте. При этом «зебра» была в зоне видимости.

- Происшествие случилось поздно вечером на улице Ленина. Внедорожник Toyota Land Cruiser двигался в сторону улицы Постышева. Однако водителю пришлось экстренно затормозить, потому что перед машиной посреди дороги оказался пешеход. К сожалению, при наезде мужчина получил травмы, от которых скончался на месте дорожной аварии до приезда скорой помощи, - прокомментировали в отделении пропаганды ОГИБДД Хабаровска.

По предварительной информации, водитель на момент аварии был трезв. Опыт вождения у него восемь лет. В действиях автолюбителя усматривают признаки нарушения правил дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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