2019-06-13T06:40:48+03:00
Общество

Хабаровский край отличился на Всероссийском грантовом конкурсе

Регион занял первое место по количеству представленных проектов и победителей
Ольга КИВА
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Хабаровский край отличился на Всероссийском грантовом конкурсеХабаровский край отличился на Всероссийском грантовом конкурсеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Хабаровский край стал лидером среди дальневосточных регионов по количеству поданных на Всероссийский грантовый конкурс проектов. Так, участники представили 117 социально значимых идей, а поддержку в итоге получили 13 из них. К слову, по количеству победителей край также оказался на первом месте.

- На реализацию инициатив авторы получат от 80 тысяч до полутора миллионов рублей. Общая сумма выделяемой грантовой поддержки составляет больше шести миллионов рублей. Среди проектов-победителей «Экоупаковка» и развитие движения клуба веселых и находчивых. На их реализацию авторы получат больше миллиона рублей каждый, - прокомментировали в пресс-службе правительства края.

Отметим, что всего на Всероссийский конкурс подали заявки более восьми с половиной тысяч проектов. Участники предлагали инициативы в области студенчества, волонтерства, развития социальных лифтов, патриотического воспитания, спорта, ЗОЖ, туризма, укрепления семейных ценностей и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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