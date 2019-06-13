2019-06-13T06:39:10+03:00
Звезды

Японская художница встретится с хабаровчанами в музее

Вакана Ямаучи уже знакома жителям краевой столицы по выставке, созданной после трагедии на Фукусиме
Ольга КИВА
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Японская художница встретится с хабаровчанами в музееЯпонская художница встретится с хабаровчанами в музееФото: Дальневосточный художественный музей
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В Хабаровск приедет японская художница Вакана Ямаучи. С ее помощью желающие смогут окунуться в мир современного искусства Страны восходящего солнца, а также задать вопросы гостье.

Как сообщили в пресс-службе Дальневосточного художественного музея, встреча с художницей состоится 20 июня. Уникальность этой творческой личности в том, что она создает с помощью акварели нефигуративную живопись. Экспрессия рождаемых ею образов оставляет глубокий след в душе зрителя.

Впрочем, жители краевой столицы уже знакомы с творчеством Ваканы. В 2017 оду она привозила свои работы для выставки под названием «Пастбище». Свои работы художница создала после трагедии на атомной станции Фукусима. В живописи она отобразила потрясение, которое испытала после знакомства с фермером, помогавшим животным. Через свое творчество Вакана попыталась призвать человечество к ответственности за жизнь на планете.

ИСТОЧНИК KP.RU

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