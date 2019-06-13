2019-06-13T07:09:32+03:00
Происшествия

Автолюбитель в Хабаровском крае остался без рогов

Части тел животных исчезли из закрытой машины вместе с инструментами
Ольга КИВА
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Автолюбитель в Хабаровском крае остался без роговАвтолюбитель в Хабаровском крае остался без роговФото: Олег ЗОЛОТО
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Житель села Мирное в Хабаровском районе обнаружил, что из его машины пропало имущество. Сам автомобиль он закрыл, однако вору не составило труда вскрыть дверь иномарки, не оборудованной сигнализацией, с помощью ножа. Злоумышленник прихватил с собой рога животных и два набора инструментов. Потерпевший оценил ущерб в 28 тысяч рублей.

- По версии следствия, к грабежу причастен 18-летний односельчанин заявителя. Молодой человек еще не успел запятнать свою репутацию судимостями. Свой поступок он объяснил тем, что хотел продать чужое имущество и заработать немного денег, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении фигуранта возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Грабеж». За этот проступок максимально возможное наказание – это лишение свободы на срок до четырех лет. На время расследования подозреваемый будет находиться под подпиской о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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