На севере Хабаровского края завышали цены и торговали просрочкой

СЕГОДНЯ 07:14 2019-06-13T08:04:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В Охотске проверили деятельность магазинов и пришли к неутешительному выводу. Так, в одной из торговых точек обнаружили товары с завышенной стоимостью. При этом торговая надбавка была завышена на продукты питания первой необходимости.

- Так, крупа гречневая и рисовая, масло подсолнечное, масло сливочное продавались дороже. В некоторых случаях стоимость была выше на семь рублей, максимальное превышение составило до 61 рубля за единицу продукта. Например, крупа перловая дороже на 17 рублей или на 95 процентов от размера разрешенной торговой надбавки, рисовая – на 19,52 рубля или на 47 процентов, масло подсолнечное – на семь рублей или 22 процента, масло сливочное – на 61 рубль или 27 процентов, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

Также в магазине нашли продукты с истекшим сроком годности. Хозяину торговой точки внесли представление об устранении выявленных недочетов. На сегодняшний день просроченные товары сняли с реализации, к дисциплинарной ответственности привлекли одно должностное лицо, юридическое лицо обязали заплатить штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU