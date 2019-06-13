2019-06-13T08:22:38+03:00
Общество

В Биробиджане ограничат движение на улице Пушкина

Запрет вступил в силу сегодня, 13 июня
Ольга КИВА
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В Биробиджане ограничат движение на улице ПушкинаВ Биробиджане ограничат движение на улице ПушкинаФото: Артем КИЛЬКИН
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В столице Еврейской автономии временно ограничат проезд автотранспорта по улице Пушкина. Неудобство связано с ремонтными работами, которые проведут специалисты Биробиджанской ТЭЦ. Запрет будет действовать в период с 13 по 28 июня.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, автобусы будут ходить по измененной схеме по улицам Комсомольская - Дзержинского – МиллераКалинина в прямом и обратном направлении. Речь идет о ряде маршрутов. Например, № 2а «АРЗ - Вокзал – Широкая», № 4 «пос. Кирпичики - пос. Амурский – Автовокзал», № 5 «пос. Мясокомбинат - Вокзал – Бумагина» и № 6 «пос. Партизанский - Вокзал - Широкая».

Кроме того, скорректируют графики автобусов, следующих по маршрутам № 8 «УМР - Вокзал - Набережная - Дом быта», № 9 «Биробиджан-2 - Вокзал - ДСМ (через новый мост)» и № 10 «пос. Лукашова - пос. Швейный - пос. Амурский - Автовокзал». Не станет исключением и автобусное сообщение маршрутов № 11 «Осенняя - Вокзал - Широкая», № 12 «Невская - Вокзал - Набережная - Шалаева», № 14 «пос. Новый - Социальный дом - Вокзал - Широкая».

Также корректировке подвергнутся автобусы рейсов № 18 «Парковая - Вокзал - Поворот», № 19 «Медгородок - ДСМ - Вокзал - Поворот», № 20 «пос. Августовский - Вокзал - Широкая» и № 22 «пос. Тукалевский - Вокзал - Осенняя - Дом быта».

Жителям города приносят извинения за доставленные неудобства. Автолюбителям настоятельно рекомендуют учитывать вышеизложенную информацию при планировании поездок по городу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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