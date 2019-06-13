Общероссийский конгресс инженеров стартовал в Комсомольске-на-Амуре

СЕГОДНЯ 08:17 2019-06-13T08:24:53+03:00

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В Комсомольске-на-Амуре начал работать третий Общероссийский конгресс инженеров «Наука-Инженер-Промышленность». Это мероприятие объединило сотни специалистов инженерного дела, молодых ученых, изобретателей, представителей крупнейших госкорпораций, промышленных предприятий из разных регионов России.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, глава региона Сергей Фургал на церемонии открытия отметил, что в городе Юности нужно создать условия для жизни и работы технических специалистов. На сегодняшний день грамотных инженеров в Комсомольске готовят, однако позже они уезжают в поисках работы на запад. Эту проблему и нужно обсудить во время конгресса.

Отметим, что в рамках открытия конгресса наградили лауреатов Всероссийского конкурса «Инженер года – 2018». Само мероприятие будет длиться два дня. За это время гости обсудят вопросы по направлениям «Промышленность» и «Образование». Напомним, первый конгресс инженеров состоялся в 2013 году в Комсомольске-на-Амуре в статусе Дальневосточного и стал ежегодным региональным мероприятием. В федеральном масштабе конгресс пройдет уже третий раз.

ИСТОЧНИК KP.RU