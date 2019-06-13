Грабитель в Хабаровске чуть не встретился с пенсионеркой у двери ее же квартиры

СЕГОДНЯ 09:37 2019-06-13T11:16:02+03:00

Грабитель в Хабаровске почти встретился с пенсионеркой у двери ее же квартиры Фото: Олег ЗОЛОТО

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Пенсионерка в Хабаровске решила подзаработать на продаже оставшихся после ремонта стройматериалов. Однако сделку ей провернуть не удалось, а ко всему прочему она оказалась еще и жертвой грабителя. Денег заявительница лишилась, когда пошла на улицу встречать покупателя, а «клиент» тем временем забрался в ее квартиру и обчистил ее кошелек.

- Во время расследования выяснилось, что злоумышленник оказался братом молодого человека, который помогал женщине делать ремонт. У родственника имелся набор ключей от квартиры, их-то и выкрал фигурант. Потом подозреваемый вызвал женщину на улицу и влез в ее квартиру. Его добычей стали шесть тысяч рублей, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

У фигуранта ранее уже были проблемы с законом. Его привлекали за кражи, грабежи и разбойные нападения. В последний раз он вышел из тюрьмы в ноябре 2017 года. Сейчас в отношении него завели и расследуют уголовное дело по статье «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU