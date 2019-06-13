2019-06-13T11:04:42+03:00
Общество

Барак на улице Авроры в Хабаровске сотрут с лица земли

Будущих новоселов навестил мэр города
Ольга КИВА
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Барак на улице Авроры в Хабаровске сотрут с лица землиБарак на улице Авроры в Хабаровске сотрут с лица землиФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске собираются снести до конца года восемь бараков. Первый на очереди дом, расположенный на улице Авроры. Это строение на восемь квартир признали аварийным до января 2017 года. Будущих новоселов уже навестил мэр города.

- Во время встречи жильца рассказали о том, как стараются поддерживать порядок в бараке, а вот утеплить его у них не получается. Зимой постройка не держит тепло, поэтому жильцам приходится спать, кутаясь в теплые вещи, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Напомним, что в краевой столице на сегодняшний день аварийными до января 2017 года признали 80 многоквартирных домов. Взамен старого жилья переселенцы получат благоустроенные квартиры, площадь которых не должна превышать площадь той, в которой проживали люди. На приобретение новой жилплощади для жильцов бараков краевой столице выделили больше 100 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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