2019-06-13T11:35:30+03:00
Происшествия

В Биробиджане объявили экстренное штормовое предупреждение

14 июня ожидаются сильные дожди и усиление ветра
Ольга КИВА
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В Биробиджане объявили экстренное штормовое предупреждениеВ Биробиджане объявили экстренное штормовое предупреждениеФото: Евгения ГУСЕВА
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В Еврейской автономии объявили экстренное штормовое предупреждение. По прогнозам синоптиков, в ночь на 14 июня 2019 года в области ожидаются сильные дожди, усиление восточного ветра до 10-15 м/с. В регионе подготовились к наступлению непогоды. Так, спасатели готовы отреагировать на любые возможные ситуации.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по ЕАО, из-за непогоды возможны сбои в работе городского и междугороднего транспорта. Не исключена вероятность дорожно-транспортных происшествий из-за плохой видимости в связи с осадками. Также высока вероятность подтопления населенных пунктов дождевыми и грунтовыми водами, отключения электрической энергии.

Жителям региона напоминают, что в экстренных случаях необходимо звонить по телефонам «112» и «101». Также население области призывают сохранять бдительность и быть предельно осторожными во время непогоды. Автомобилистов и пешеходов убедительно просят соблюдать правила дорожного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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