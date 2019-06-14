2019-06-14T02:54:40+03:00
Общество

Погода в Хабаровске на 14 июня 2019 года: днем до +15, дождь

Циклон почти не коснется северных территорий края
Никанор ШУЛЬЦ
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Погода в Хабаровске на 14 июня 2019 года: днем до +15, дождьПогода в Хабаровске на 14 июня 2019 года: днем до +15, дождьФото: Алексей БУЛАТОВ
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Погода пока не настроена баловать нас летом. Есть положительные температуры - и ладно. Кажется, что именно так она думает. Вот сейчас в атмосфере все планы на жаркое лето путает китайский глубокий активный циклон. Именно он ответственный за низкий температурный фон, дожди и ветер. Погода вновь подумает настроиться на жаркий лад в конце этой недели.

В Биробиджане дождь. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +13+15.

В Хабаровске дождь. Ветер северо-восточный 10-15 метров в секунду. Ночью +9+11. Днем +13+15. Уровень Амура у краевого центра 203 сантиметра. В ближайшие два дня ожидается спад на 35-40 сантиметров. Температура воды 18,6 градуса.

В Бикине дождь. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Ночью +12+14. Днем +16+18.

В Советской Гавани и Ванино сильный дождь. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Ночью +6+8. Днем +9+11.

В Комсомольске-на-Амуре дождь. Ветер северо-восточный 10-15 метров в секунду. Ночью +8+10. Днем +11+13. Уровень Амура у города Юности 284 сантиметра.

В Чегдомыне небольшой дождь. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +14+16.

В Николаевске-на-Амуре небольшой дождь. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Ночью +3+5. Днем +9+11. Уровень Амура в устье реки 141 сантиметр.

В Охотске без существенных осадков. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +3+5. Днем +9+11.

ИСТОЧНИК KP.RU

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