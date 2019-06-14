СЕГОДНЯ 02:15 2019-06-14T02:53:10+03:00

Горячую воду в Хабаровске отключили не только из-за ремонта на ТЭЦ-3 Фото: Мария ЛЕНЦ

Также в городе в некоторые дома не подается холодная вода

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Сегодня в Хабаровске, 14 июня, без горячей воды остаются больше тысячи домов. Причина тому - ремонт оборудования на ТЭЦ-3. Водоснабжение отключили вчера, 13 июня, согласно утвержденному графику. Однако вне плана пришлось обезводить еще и дом №8 в квартале Пограничном в связи с порывом в подвале дома.

Как сообщили в городской администрации, также в некоторых многоквартирниках отключили холодное водоснабжение. Так, без коммунального ресурса остались дома №68 и 114 А по улице Краснореченской и дом №4 по улице Путевой.

Кроме того, по данным мониторинга, на сегодняшний день в городе не работают 17 лифтов. В минувшие сутки мусор и песок на улицах города собирали с помощью 65 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. Также ночью работали 11 машин.

По данным единой городской диспетчерской службы, в городе за сутки произошли 22 дорожных аварии, зафиксировали два пожара и три возгорания, на пульт «03» поступило 744 вызова.

ИСТОЧНИК KP.RU