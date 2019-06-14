2019-06-14T02:51:44+03:00
Происшествия

Больше 30 тысяч людей подписались под петицией об уголовном наказании живодеров из ЕАО

Садисты методично убивали животное полдня недалеко от границы с Хабаровским краем
Ольга КИВА
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Больше 30 тысяч людей подписались под петицией об уголовном наказании живодеров из ЕАОБольше 30 тысяч людей подписались под петицией об уголовном наказании живодеров из ЕАОФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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В начале июня в Смидовичском районе Еврейской автономии случилось вопиющее преступление – живодеры до смерти забили собаку. Цепной пес породы кавказская овчарка получал порцию ударов, терял сознание, приходил в себя, а садисты снова «отключали» животное, нанося новые и новые удары кувалдой. Так продолжалось полдня.

В конце издевательства садисты вонзили в тело собаки кол. Даже с таким ранением животное еще дышало. В таком состоянии питомца нашел случайный очевидец, который и вызвал полицейских. Странно в этой ситуации то, что на визги избиваемой собаки не реагировали обитатели садового некоммерческого товарищества, где произошла трагедия.

Ситуацию зоозащитники подробно описали в петиции, адресованной министру внутренних дел РФ, генералу МВД России Владимиру Колокольцеву, губернатору Еврейской автономии Александру Левинталю и прокурору ЕАО Заурбеку Джанхотову. Суть документа сводится к тому, чтобы привлечь к уголовной ответственности тех, кто измывался над бедным животным. Под петицией уже подписались больше 30 тысяч человек.

- На сегодняшний день возбудили и расследуют уголовное дело. Виновным в этом преступлении могут в качестве наказания назначить штраф от 100 до 300 тысяч рублей, исправительные работы сроком до двух лет, принудительные работы сроком до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до пяти лет, - сообщили в пресс-службе УМВД России по ЕАО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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