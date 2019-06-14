Голодный и хваткий до чужого имущества рецидивист промышлял на дачах под Хабаровском

СЕГОДНЯ 03:03 2019-06-14T03:03:26+03:00

Изменить размер текста: A A

За помощью к полицейским обратились сразу несколько обитателей садоводческих товариществ. Потерпевшие рассказывали, что из их домов пропадает не только имущество, но и продукты питания. Как позже выяснилось, причастен к серии краж 30-летний житель Корфовского поселения.

- Фигурант промышлял на чужих дачах несколько месяцев. В общей сложности он успел обчистить дома на сумму более 12 тысяч рублей. При обыске по месту жительства у подозреваемого нашли часть похищенного. Вещи уже вернули законным владельцам, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Поймать фигуранта удалось с помощь записей с камер видеонаблюдения. В отношении него уже завели уголовное дело по статье «Кража». Максимально возможное наказание за этот проступок – это лишение свободы на срок до пяти лет. На время расследования задержанный будет находиться под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU