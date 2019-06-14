В Хабаровске изменили расписание автобусного маршрута №28

СЕГОДНЯ 03:53 2019-06-14T04:18:12+03:00

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В краевой столице скорректировали расписание автобусного маршрута №28. Общественный транспорт будет выходить в рейсы по новым правилам, начиная с 15 июня.

Как отметили в пресс-службе городской мэрии, автобус маршрута №28 будет курсировать сообщением «Дворец профсоюзов – Дачи малого аэропорта». По новому графику общественный транспорт будет отправляться в первый рейс от остановки «Дворец профсоюзов» в 7:57. Далее по расписанию с этого остановочного пункта машины будут отъезжать в 9:09, 10:21, 11:33, 13:57, 15:09, 16:21, 17:33, 18:45 и 19:57.

Согласно новому расписанию от остановки «Дачи малого аэропорта» первый автобус отправится в рейс в 8:33. Следующие машины будут отъезжать в 9:45, 10:57, 12:09, 14:33, 15:45, 16:57, 18:09, 19:21 и 20:33.

ИСТОЧНИК KP.RU