СЕГОДНЯ 04:27 2019-06-14T06:05:16+03:00

В Биробиджане отключат горячую воду на несколько дней Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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Жители Биробиджана с 17 по 20 июня останутся без горячей воды. Коммунальный ресурс отключат в связи с ремонтными работами на трубопроводе. Так, специалисты ТЭЦ выполнят врезку временного трубопровода для замены подземной магистральной трубы диаметром 500 миллиметров.

- Данную процедуру необходимо выполнить в рамках подготовки к новому отопительному периоду. Отметим, что это будет второе отключение горячей воды в областной столице, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Часть работ специалисты ТЭЦ выполнят в районе улиц Пушкина с выходом на улицу Чапаева. Жителей домов, расположенных в этом районе, постараются обеспечить горячей водой за счет проложенных временных теплотрасс.

Напомним, что в связи с ремонтными работами, которые проведут специалисты Биробиджанской ТЭЦ, проезд по улице Пушкина временно ограничат. Запрет будет действовать в период с 13 по 28 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU