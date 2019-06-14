Новый детский сад в Хабаровске сдадут к сентябрю 2019 года

СЕГОДНЯ 04:55 2019-06-14T04:55:10+03:00

Изменить размер текста: A A

В краевой столице к началу учебного года планируют сдать новый детский сад. Дошкольное учреждение разместится в здании бывшего отдела милиции на улице Ленина.

- Кроме него в городе в этом году собираются достроить еще три садика. Срок их сдачи – декабрь этого года. Малышей эти учреждения примут скорее всего весной будущего года, когда будут оформлены лицензии. Двери детских садов откроются для трех тысяч детей, - рассказали в городском управлении образования.

Напомним, ранее сообщалось о строительстве новых дошкольных учреждений в границах улиц Краснодарской – Лазо, Юности – Краснореченской, а также в микрорайоне Березки. Известно, что в этих садиках сформируют группы для младенцев. К слову, на сегодняшний день такие группы уже работают в дошкольном учреждении, расположенном на переулке Шмаковском.

ИСТОЧНИК KP.RU