2019-06-14T06:03:43+03:00
Общество

Китаец приплыл на лодке в ЕАО за рыбой и оказался на скамье подсудимых

При себе у мужчины не было документов на въезд
Ольга КИВА
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Китаец приплыл на лодке в ЕАО за рыбой и оказался на скамье подсудимыхКитаец приплыл на лодке в ЕАО за рыбой и оказался на скамье подсудимыхФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Еврейской автономии на скамью подсудимых усадили гражданина КНР. Иностранца обвиняли в незаконном пересечении границы между Россией и Китаем. По предварительной информации, фигурант приплыл на территорию сопредельного государства на моторной лодке, при себе у него не было документов на въезд.

- Обвиняемый намеревался наловить рыбы, для этого и проник на российскую территорию. Задержали его в июле 2018 года в районе среднего течения реки Амур на территории Ленинского района, - рассказали в пресс -службе областной прокуратуры.

Служители Фемиды определили фигуранту наказание в виде штрафа на сумму 40 тысяч рублей. Однако ситуация для него в корне изменилась. Так, в виду содержания подсудимого под стражей, мужчину полностью освободили от отбывания назначенного наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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