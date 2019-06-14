В Хабаровском крае ищут третьего пассажира перевернувшейся на озере лодки
В Хабаровском крае продолжаются поиски рыбака, пропавшего на Синдинском озере в районе села Маяк. Об исчезновении мужчины стало известно 9 июня. По предварительной информации, он находился в лодке вместе с двумя приятелями. Двоих успели спасти, местонахождение третьего пока неизвестно.
- Поиски продолжались до 11 июня силами специалистов государственной инспекции по маломерным судам МЧС России, сотрудников полиции, рыбинспекции и местного населения. 12 июня к ним присоединились спасатели, у которых в том числе водолазные комплекты, необходимые для обследования дна озера, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
Спасателям не удалось найти тело, они убыли в пункт постоянной дислокации. На данный момент сотрудники полиции проводят следственные мероприятия.
Жителям края напоминают, что в экстренных случаях необходимо звонить по телефонам 101 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU