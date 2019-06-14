Экологию близ Хабаровска улучшат за счет завода, перерабатывающего отходы

СЕГОДНЯ 05:55 2019-06-14T06:02:31+03:00

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В Хабаровском крае собираются построить новый завод по переработке отходов. Этот проект обойдется инвестору в 125 миллионов рублей. Построить новое предприятие собираются на площадке «Ракитное» в ТОСЭР «Хабаровск».

- Благодаря заводу удастся улучшить экологическую ситуацию в пригороде Хабаровска. По задумке авторов проекта предприятие призвано развить систему сбора и вывоза твердых бытовых отходов. В итоге получится снизить захламленность территорий. Собираемый мусор намереваются перерабатывать здесь же, на заводе, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Отметим, что создание нового предприятия обеспечит 41 рабочее место. Кроме завода на площадке «Ракитное» уже зарегистрированы 18 резидентов, общий объем инвестиций превышает 14 миллиардов рублей. В целом рабочих мест на площадке создадут в пределах полутора тысяч.

ИСТОЧНИК KP.RU