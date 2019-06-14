Новый министр транспорта Хабаровского края убедился в отсутствии дорог

СЕГОДНЯ 07:58 2019-06-14T08:04:49+03:00

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В Верхнебуреинский район наведался новый министр транспорта Хабаровского края. Валерий Немытов погостил совсем недолго, зато успел увидеть достаточно «тонких мест» на всех дорогах. Речь идет об объектах общей протяженностью больше 300 километров. Из всех трасс министру успели показать и самые проблемные.

- Десятки лет верхнебуреинцы не могут добиться продолжения работ на проблемной краевой дороге "Сулук – Герби". Сегодня она фактически отсутствует. Другой проблемный объект - участок дороги от Чегдомына до Нового Ургала. Речь уже идет о закрытии движения пассажирского транспорта на этой трассе, а вопрос ремонта до сих пор открыт, - рассказали в пресс-службе администрации Верхнебуреинского района.

Еще одна проблемная дорога - "Чегдомын – Софийск". Деньги нашла районная администрация, но их хватит, чтобы привести в порядок отрезок пути от Софийска до Умальты. Если край окажет поддержку, то к 2020 году отремонтируют участок от Умальты до поселка Шахтинский. Также давно не ремонтировали дорогу районного значения "Средний Ургал – Веселый", за которую ранее отвечала администрация Среднеургальского сельского поселения.

Отметим, что на ремонт автодороги нужно потратить порядка шести миллионов рублей, пока изыскали полтора миллиона рублей. Валерий Немытов порекомендовал исполняющему обязанности главы Сергею Орлову на следующий год войти в краевую или федеральную программу по софинансированию по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования. К слову, так на ремонт дорог деньги получает администрация городского поселения «Рабочий поселок Чегдомын».

ИСТОЧНИК KP.RU