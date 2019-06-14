Ехал по встречке и сбил пешехода беспечный хабаровский водитель

СЕГОДНЯ 06:52 2019-06-14T06:52:14+03:00

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В минувшие сутки, 13 июня, в Индустриальном районе Хабаровска случилась дорожная авария, в которой пострадал пешеход. Мужчина переходил дорогу в районе перекрестка улиц Суворова и Ворошилова, но до противоположного края он так и не добрался. Мужчина оказался под колесами автомобиля Toyota Corolla Fielder.

- По предварительной информации, автолюбитель двигался в сторону улицы Малиновской. При этом сначала он ехал по полосе, предназначенной для поворота налево, а потом перестроился на полосу встречного движения. Такой маневр закончился наездом на случайного пешехода, который, кстати, оказался на проезжей части, когда для него горел красный свет, - рассказал информированный источник.

У пострадавшего диагностировали открытый перелом правой голени, рваную рану на другой ноге и повреждение связок. Пешехода доставили в ортопедическое отделение. Известно, что водитель на момент аварии был трезв.

ИСТОЧНИК KP.RU