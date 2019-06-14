Сомнительный гость не смог уйти без дамских украшений из квартиры в Хабаровске

СЕГОДНЯ 08:34 2019-06-14T08:34:37+03:00

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Жительница Хабаровска решила устроить у себя в квартире застолье. Она позвала гостей, вместе с которыми активно выпивала, и даже не заметила, кто из ее приятелей умыкнул драгоценности. Пропажу женщина обнаружила, когда визитеры разошлись. В общей сложности она лишилась драгоценностей стоимостью около 65 тысяч рублей.

- Полицейские вскоре выяснили, что к краже причастен 32-летний местный житель. Ранее его уже судили за разбой. В 2016 году фигурант напала на случайную прохожую, избил ее и сорвал золотые сережки. С собой он еще прихватил дамскую сумку с деньгами и документами. В июле мужчина вышел из тюрьмы, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Кража». Максимально возможное наказание за этот проступок – это лишение свободы на срок до пяти лет. На время расследования фигурант будет находиться под стражей.

ИСТОЧНИК KP.RU