В Хабаровском крае откроют новые центры помощи онкобольным

СЕГОДНЯ 08:55 2019-06-14T08:55:33+03:00

Один из них примет первых посетителей уже в нынешнем году

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В Хабаровском крае задались целью открыть пять новых центров амбулаторной онкологической помощи. Реализовать эти планы собираются до 2024 года. Это будет своего рода новшеством в системе оказания населению первичной помощи. Пока сделать диагностику можно только в крупных стационарных онкодиспансерах.

- Центры оснастят необходимым оборудованием - цифровым маммографом, аппаратом компьютерной томографии, фиброколоноскопом, видеоэндоскопическим гастроскопом, УЗИ аппаратом экспертного класса и другой высокотехнологичной техникой. Обследовать пациентов в центрах будут бесплатно по направлению врача. Такой подход поможет сократить смертность населения от рака, - рассказали в пресс-службе правительства края.

Отметим что первый центр планируют открыть уже в этом году на базе краевой клинической больницы №1. Еще один планируют обустроить в Комсомольске-на-Амуре на базе двух горбольниц №7 и №2. В дальнейшем в городе Юности собираются переоснастить Онкологический диспансер и Краевой клинический центр онкологии. В последнем планируется сделать Референс-центр иммуногистохимических, патоморфологических исследований и отделение радионуклидной терапии.

ИСТОЧНИК KP.RU