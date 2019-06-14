Преуспевающий район в Хабаровском крае получил грант

СЕГОДНЯ 09:23 2019-06-14T09:23:14+03:00

Деньгами наградили Ванинский район, откуда реже всего уезжают и уровень преступности там гораздо ниже

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В Хабаровске подвели итоги эффективности деятельности органов местного самоуправления края за 2018 год. В лидерах оказались Ванинский, Хабаровский и Тугуро-Чумиканский районы.

- Члены экспертного жюри оценивали муниципалитеты по 11 показателям. Среди них такие направления как развитие малого и среднего предпринимательства, бюджетная система, демография, ЖКХ, социальная сфера. К слову, в Ванинском районе сократился отток населения. Также в лучшую сторону изменились уровни оценки населением эффективности деятельности органов местного самоуправления, сбора платежей населения за жилищно-коммунальные услуги. В районе стал ниже уровень преступности, развивается конкуренция, - рассказали в администрации Ванинского района.

По итогу району присвоили первую степень качества управления муниципальными финансами. Администрация муниципалитета получила грант в размере полтора миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU