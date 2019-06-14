2019-06-14T11:25:20+03:00
Общество

Должник в розыске приехал к маме в Еврейскую автономию, а попал в суд

В итоге забывчивого отца заставили отработать неоплаченные алименты
Ольга КИВА
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Должник в розыске приехал к маме в Еврейскую автономию, а попал в судДолжник в розыске приехал к маме в Еврейскую автономию, а попал в судФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Житель Октябрьского района упорно не хотел платить алименты на родного ребенка и попал в итоге на скамью подсудимых. Мало того, что мужчина накопил долги, так он еще и уехал с малой родины, никого не предупредив. В итоге должника объявили в розыск.

- Однажды горе-отец решил вернуться, чтобы навестить мать. Однако встречала мужчину не только родственница, но и судебные приставы. Должника в итоге доставили в ведомство для разбирательств, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Прием пристава закончился составлением административного протокола. Позже документ передали на рассмотрение в суд. Служители Фемиды решили, что для начала должнику будет достаточно наказания в виде 80 часов обязательных работ. Таким образом, у мужчины появилось время, чтобы обдумать сложившуюся ситуацию и все-таки принять правильное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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