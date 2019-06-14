Казначеи в Хабаровске закрыли долг на сотни миллионов рублей

СЕГОДНЯ 09:53 2019-06-14T11:23:19+03:00

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В Хабаровске закрыли муниципальный долг на сумму в 600 миллионов рублей. Такова была сумма бюджетного кредита федерального казначейства. Информацию об оплате также подтвердили в городском финансовом департаменте.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, Хабаровск отметили на всероссийском конкурсе за эффективное ведение кредитной политики. Администрации города досталась награда в номинации «Лучшее управление муниципальным долгом».

Отметим, что городскую казну уже пополнили на 40 процентов от общей суммы. В денежном выражении это пять миллиардов 812 миллионов рублей. К слову, на 20 процентов увеличились доходы от налоговых отчислений. В этом году удалось собрать платежей на 520 миллионов больше, чем в прошлом году.

Вырученные деньги собираются направить на ремонты школ, учреждений культуры, а также на восстановление спортивных объектов. Часть финансов понадобится для возведения трех детских садов и школы в Волочаевском городке и на газификацию частных домов Индустриального поселка.

ИСТОЧНИК KP.RU