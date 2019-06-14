2019-06-14T11:23:19+03:00
Экономика

Казначеи в Хабаровске закрыли долг на сотни миллионов рублей

Столь эффективную кредитную политику оценили на всероссийском конкурсе
Ольга КИВА
Поделиться:
Казначеи в Хабаровске закрыли долг на сотни миллионов рублейКазначеи в Хабаровске закрыли долг на сотни миллионов рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

В Хабаровске закрыли муниципальный долг на сумму в 600 миллионов рублей. Такова была сумма бюджетного кредита федерального казначейства. Информацию об оплате также подтвердили в городском финансовом департаменте.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, Хабаровск отметили на всероссийском конкурсе за эффективное ведение кредитной политики. Администрации города досталась награда в номинации «Лучшее управление муниципальным долгом».

Отметим, что городскую казну уже пополнили на 40 процентов от общей суммы. В денежном выражении это пять миллиардов 812 миллионов рублей. К слову, на 20 процентов увеличились доходы от налоговых отчислений. В этом году удалось собрать платежей на 520 миллионов больше, чем в прошлом году.

Вырученные деньги собираются направить на ремонты школ, учреждений культуры, а также на восстановление спортивных объектов. Часть финансов понадобится для возведения трех детских садов и школы в Волочаевском городке и на газификацию частных домов Индустриального поселка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Убила мужа, мешавшего спать, уставшая сельчанка из Еврейской автономии
Сельчане в Хабаровском крае лишили государства осетровых почти на миллион рублей
Многострадальный скейт-парк в Биробиджане мешает доделать непогода
На улучшение жизни в Хабаровском крае готовы потратить до 75 миллионов рублей
Должник в розыске приехал к маме в Еврейскую автономию, а попал в суд
Преуспевающий район в Хабаровском крае получил грант
В Хабаровском крае откроют новые центры помощи онкобольным
Сомнительный гость не смог уйти без дамских украшений из квартиры в Хабаровске
Новый министр транспорта Хабаровского края убедился в отсутствии дорог
В Хабаровском крае ищут третьего пассажира перевернувшейся на озере лодки
Ехал по встречке и сбил пешехода беспечный хабаровский водитель
Клещей с энцефалитом в Хабаровском крае насчитали 13
Экологию близ Хабаровска улучшат за счет завода, перерабатывающего отходы
Китаец приплыл на лодке в ЕАО за рыбой и оказался на скамье подсудимых
Новый детский сад в Хабаровске сдадут к сентябрю 2019 года
В Биробиджане отключат горячую воду на несколько дней
В Хабаровске изменили расписание автобусного маршрута №28