2019-06-14T11:22:21+03:00
Общество

На улучшение жизни в Хабаровском крае готовы потратить до 75 миллионов рублей

Деньги распределят между территориальными общественными самоуправлениями
Ольга КИВА
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На улучшение жизни в Хабаровском крае готовы потратить до 75 миллионов рублейНа улучшение жизни в Хабаровском крае готовы потратить до 75 миллионов рублейФото: Правительство Хабаровского края
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В Хабаровском крае выбрали 207 лучших проектов, предложенных территориальными общественными самоуправлениями. Отобранные идеи получат финансовую помощь. К слову, по распоряжению Сергея Фургала в этом году сумму господдержки увеличат до 75 миллионов рублей.

Как сообщили в пресс-службе краевого правительства, конкурс проектов ТОС проводят в регионе в седьмой раз. На рассмотрение участники подали 423 заявки. Большинство из них касаются области строительства детских и спортивных площадок, восстановления и ремонта дворовых территорий, колодцев и скважин, модернизации уличного освещения, создания скверов и парковых зон.

Также жители хотят обустроить площадки для культурно-массовых мероприятий и предлагают проекты по покупке сборно-разборных сценических площадок, оборудования и праздничного инвентаря, например, больших елок и костюмов Деда Мороза и Снегурочки. Кроме того, жители изъявили желание отреставрировать памятные места, знаменующие Победу в Великой Отечественной войне.

Отметим, что Хабаровский край занимает одну из лидирующих позиций среди дальневосточных регионов по количеству созданных территориальных общественных самоуправлений и объему их финансирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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