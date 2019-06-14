Многострадальный скейт-парк в Биробиджане мешает доделать непогода

СЕГОДНЯ 11:32 2019-06-14T11:40:30+03:00

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В Биробиджане продолжают достраивать скейт-парк. Официально обустраивать площадку закончили в ноябре 2018 года, однако тогда во время приемки нашли рад недочетов. Тем не менее в управлении, отвечающем за этот объект, не только приняли некачественно выполненный объект, но и полностью оплатили услуги подрядчика. В итоге ответственного чиновника признали виновным в нецелевом использовании бюджетных денег и обязали заплатить штраф.

Что касается самой площадки, ее подрядчик должен был «довести до ума» - исправить выявленные недочеты и сдать, как положено. Срок ему определили до 1 июня. Напомним, при первом осмотре скейт-парка выявили, что облицовку парапетов гранитными и керамогранитными плитами производили при отрицательных температурах. Это привело к отслоению и повреждению указанных плит.

- На сегодняшний день все недочеты уже устранили. Осталось только обустроить парковку. Правда, сделать это сейчас не представляется возможным из-за осадков. Как только установится теплая погода, асфальтовое покрытие парковки переделают. Также решили заменить плитку на ступеньках на брусчатку. Толку от этой плитки там нет. В некоторых местах она уже отходит, да и зимой на ступеньках очень скользко, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU