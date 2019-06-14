2019-06-14T12:49:59+03:00
Происшествия

Сельчане в Хабаровском крае лишили государства осетровых почти на миллион рублей

Рыбу фигуранты порезали на части и даже заготовили немного икры
Ольга КИВА
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Сельчане в Хабаровском крае отобрали у государства осетровых почти на миллион рублейСельчане в Хабаровском крае отобрали у государства осетровых почти на миллион рублейФото: Иван ВИСЛОВ
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В Хабаровском крае задержали двух рыбаков, которые промышляли добычей рыбы осетровых пород. Фигуранты успели поймать особо ценные биологические ресурсы, причинив тем самым ущерб государству на сумму 830 тысяч рублей. Оба задержанных «работали» на территории Николаевского района.

- Одному из рыбаков 21 год. Молодой человек живет в селе Иннокентьевка, а за рыбой он отправился в акваторию реки Амур. На момент задержания он выловил и разрезал на куски осетра, а также заготовил более шести килограммов икры. Второй задержанный действовал по аналогичной схеме и успел заготовить четыре килограмма рыбы и полкило икры, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

В отношении рыбаков завели уголовное дело за незаконную добычу особо ценных биологических ресурсов. Если суд признает их виновными, то максимально возможным наказанием может быть лишение свободы на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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