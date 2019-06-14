2019-06-14T12:48:42+03:00
Происшествия

Убила мужа, мешавшего спать, уставшая сельчанка из Еврейской автономии

Смертельным оказался один удар ножом по ноге
Ольга КИВА
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Убила мужа, мешавшего спать, уставшая сельчанка из Еврейской автономииУбила мужа, мешавшего спать, уставшая сельчанка из Еврейской автономииФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жительница поселка Кульдур в Еврейской автономии скоро окончательно переселится в исправительную колонию. Женщину лишили свободы за убийство мужа. По материалам дела, мужчина скончался от обильного кровотечения. Смертельное ножевое ранение в ногу нанесла 51-летняя фигурантка. Происшествие случилось 30 января этого года.

- Арестантка пояснила, что муж просто мешал ей спать, из-за этого они поссорились, а потом был роковой удар ножом. На суде женщину признали виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего по неосторожности, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Сама подсудимая активно способствовала раскрытию преступления. Суд учел это обстоятельство, равно как и то, что потерпевший в момент совершения преступления был пьян и провоцировал супругу на конфликт. В итоге женщину приговорили к шести годам лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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