СЕГОДНЯ 02:55 2019-06-15T02:55:54+03:00

Погода в Хабаровске на 15 июня 2019 года: днем до +16, без осадков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Местами в регионе ожидаются дожди

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В Биробиджане без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +17+19.

В Хабаровске без осадков. Ветер северо-восточный 12-17 метров в секунду. Ночью +6+8. Днем +14+16.

В Бикине небольшой дождь. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Ночью +8+10. Днем +17+19.

В Советской Гавани и Ванино дождь. Ветер северо-восточный 11-16 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +11+13.

В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Ветер северный 9-14 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +14+16.

В Чегдомыне без осадков. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью 0+2. Днем +15+17.

В Николаевске-на-Амуре небольшой дождь. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +3+5. Днем +9+11.

В Охотске небольшой дождь. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +4+6. Днем +8+10.

ИСТОЧНИК KP.RU