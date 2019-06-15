Погода в Хабаровске на 15 июня 2019 года: днем до +16, без осадков
В Биробиджане без существенных осадков. Ветер северо-восточный 7-12 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +17+19.
В Хабаровске без осадков. Ветер северо-восточный 12-17 метров в секунду. Ночью +6+8. Днем +14+16.
В Бикине небольшой дождь. Ветер северо-восточный 8-13 метров в секунду. Ночью +8+10. Днем +17+19.
В Советской Гавани и Ванино дождь. Ветер северо-восточный 11-16 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +11+13.
В Комсомольске-на-Амуре возможен небольшой дождь. Ветер северный 9-14 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +14+16.
В Чегдомыне без осадков. Ветер северный 6-11 метров в секунду. Ночью 0+2. Днем +15+17.
В Николаевске-на-Амуре небольшой дождь. Ветер северо-восточный 6-11 метров в секунду. Ночью +3+5. Днем +9+11.
В Охотске небольшой дождь. Ветер юго-западный 6-11 метров в секунду. Ночью +4+6. Днем +8+10.
ИСТОЧНИК KP.RU