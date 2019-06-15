Пчеловоды молят о спасении медоносов в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 04:23 2019-06-15T04:23:58+03:00

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В Хабаровском крае назрел вопрос о запрете вырубки лип. В регионе не раз затрагивали тему развития пчеловодства, даже предлагали меры для поддержки пасечников. Однако вырубка медоносов практически ставит крест на этой отрасли.

- Пчеловоды края просят запретить вырубку липы. В частности этот запрос поступил от пасечников из Литовского и Санболинского сельских поселений. Речь идет о введении моратория на отдельных участках лесов рубки таких лип, как Таке, амурская и маньчжурская. Эти деревья очень важны для отрасли пчеловодства, - рассказали в пресс-службе депутата Госдумы РФ от Хабаровского края Бориса Гладких.

Введение такого запрета поможет спасти ценный медонос от массового уничтожения. Также ограничение вырубок поспособствует развитию в крае таежного пчеловодства. После обращения вопрос начали прорабатывать. На данный момент закон не предусматривает прямых способов запрета рубки липы. Как вариант, было предложено узаконить передачу полномочий регионам России по определению районов развитого пчеловодства, где вырубка липы будет запрещена.

ИСТОЧНИК KP.RU