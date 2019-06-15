2019-06-15T05:56:20+03:00
Общество

Психанула и покалечила незнакомку безымянная биробиджанка

Потерпевшей в голову прилетела стеклянная бутылка
Ольга КИВА
Поделиться:
Психанула и покалечила незнакомку безымянная биробиджанкаПсиханула и покалечила незнакомку безымянная биробиджанкаФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

В областной столице в ночь с 13 на 14 июня, в кафе на улице Пионерской разгорелись не шуточные страсти. На место происшествия приехали не только правоохранители, но и врачи. Медицинская помощь понадобилась 26-летней горожанке. Девушка проводила время в кафе, и все было прекрасно ровно до того момента, пока ей в голову не прилетела стеклянная бутылка.

- Бросила тару женщина, которая до последнего отказывала называть свое имя, а также она упорно не хотела комментировать случившееся. Нарушительницу доставили в дежурную часть, а потерпевшую тем времени везли в больницу. От удара бутылкой у пострадавшей на лбу осталась глубокая рана, - рассказали в пресс-службе ФГКУ «ОВО ВНГ России по ЕАО».

На данный момент идет проверка по факту случившегося. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства инцидента. По итогу будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пчеловоды молят о спасении медоносов в Хабаровском крае
Погода в Хабаровске на 15 июня 2019 года: днем до +16, без осадков
Убила мужа, мешавшего спать, уставшая сельчанка из Еврейской автономии
Сельчане в Хабаровском крае лишили государства осетровых почти на миллион рублей
Многострадальный скейт-парк в Биробиджане мешает доделать непогода
На улучшение жизни в Хабаровском крае готовы потратить до 75 миллионов рублей
Должник в розыске приехал к маме в Еврейскую автономию, а попал в суд
Казначеи в Хабаровске закрыли долг на сотни миллионов рублей
Преуспевающий район в Хабаровском крае получил грант
В Хабаровском крае откроют новые центры помощи онкобольным
Сомнительный гость не смог уйти без дамских украшений из квартиры в Хабаровске
Новый министр транспорта Хабаровского края убедился в отсутствии дорог
В Хабаровском крае ищут третьего пассажира перевернувшейся на озере лодки
Ехал по встречке и сбил пешехода беспечный хабаровский водитель
Клещей с энцефалитом в Хабаровском крае насчитали 13
Экологию близ Хабаровска улучшат за счет завода, перерабатывающего отходы
Китаец приплыл на лодке в ЕАО за рыбой и оказался на скамье подсудимых
Новый детский сад в Хабаровске сдадут к сентябрю 2019 года
В Биробиджане отключат горячую воду на несколько дней
В Хабаровске изменили расписание автобусного маршрута №28