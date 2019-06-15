Психанула и покалечила незнакомку безымянная биробиджанка

СЕГОДНЯ 05:56 2019-06-15T05:56:20+03:00

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В областной столице в ночь с 13 на 14 июня, в кафе на улице Пионерской разгорелись не шуточные страсти. На место происшествия приехали не только правоохранители, но и врачи. Медицинская помощь понадобилась 26-летней горожанке. Девушка проводила время в кафе, и все было прекрасно ровно до того момента, пока ей в голову не прилетела стеклянная бутылка.

- Бросила тару женщина, которая до последнего отказывала называть свое имя, а также она упорно не хотела комментировать случившееся. Нарушительницу доставили в дежурную часть, а потерпевшую тем времени везли в больницу. От удара бутылкой у пострадавшей на лбу осталась глубокая рана, - рассказали в пресс-службе ФГКУ «ОВО ВНГ России по ЕАО».

На данный момент идет проверка по факту случившегося. Правоохранители выясняют причины и обстоятельства инцидента. По итогу будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU