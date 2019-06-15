2019-06-15T07:36:15+03:00
Происшествия

Должник, напавший на пристава в Хабаровске, проверил правосудие в действии

Злобного горожанина отправили за решетку, где он сможет подумать о своем поведении
Ольга КИВА
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Должник, напавший на пристава в Хабаровске, проверил правосудие в действииДолжник, напавший на пристава в Хабаровске, проверил правосудие в действииФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровске вынесли приговор должнику, напавшему на судебного пристава. Страж порядка пришел к горожанину с целью привести того на прием в ведомство. Однако неплательщик оказался прытким малым – он попытался убежать, но его догнали. Пока мужчину вели к служебной машине, он успел изловчиться и избил представителя власти.

- В отношении должника возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Позже материалы, как полагается, передали в суд, а самого нарушителя усадили на скамью подсудимых, - рассказали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю и ЕАО.

В итоге фигуранта признали виновным. Должнику зачитали приговор, согласно которому он должен будет провести за решеткой два года. Этого времени должно быть достаточно, чтобы он смог все обдумать и принять наконец-то правильное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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