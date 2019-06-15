2019-06-15T08:58:03+03:00
Общество

В Хабаровском крае прибавилось стобальников по ЕГЭ

Ребята показали высокий результат в математике и химии
Ольга КИВА
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В Хабаровском крае прибавилось стобальников по ЕГЭВ Хабаровском крае прибавилось стобальников по ЕГЭФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровском крае количество стобальников продолжает расти. Накануне стали известны результаты тестирования еще по трем предметам – профильной математике, истории и химии.

Как сообщили в пресс-службе правительства края, среди отличившихся Андрей Деревяги, ученик лицея №1 Комсомольска-на-Амуре, Дарья Гапанюк из гимназии №4, Полина Махначева из школы №19 и учащаяся из гимназии №3 Диана Сагдеева. Андрей набрал 100 баллов по математике, а девочки – по химии. Также максимальный балл по истории получили Семен Аднорал из хабаровской школы №72 и Богдан Желенков из школы №16 Комсомольска-на-Амуре.

Отметим, что в этом году госэкзамен по профильной математике сдавали три тысячи 89 ребят. Их них 158 выпускников получили 80 баллов и больше. К слову, в этом году количество высокобалльных работ больше, чем в предыдущем.

Ранее сообщалось о стобальном результате по географии. Максимальный результат показал Сергей Затула, выпускник лицея №33 в Комсомольске-на-Амуре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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