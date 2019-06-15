2019-06-15T10:23:57+03:00
Происшествия

В гибели пятилетнего мальчика разбираются следователи в Хабаровском крае

По предварительной информации, тело ребенка обнаружили в котловане
Ольга КИВА
Поделиться:
В гибели пятилетнего мальчика разбираются следователи в Хабаровском краеВ гибели пятилетнего мальчика разбираются следователи в Хабаровском краеФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В районе имени Полины Осипенко обнаружили тело пятилетнего ребенка. Оно находилось в котловане в селе Оглонги. По предварительной информации, обнаружили признаки утопления. Предположение, что смерть была насильственной, пока подтвердить не удалось.

- На данный момент уже возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Из материалов дела следует, что мальчика обнаружили 12 июня. Днем ранее он ушел погулять, предварительно получив разрешение у родителей, но домой больше не вернулся, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

Пока следователи проводят проверку по факту случившегося, выясняют обстоятельства и причины наступления смерти ребенка. Часть работы будет направлена на оценку действиям (бездействию) законных представителей мальчика, оставившим его без присмотра. Также проведут проверку соблюдения ответственными должностными лицами требований законодательства при проведении строительных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Хабаровском крае прибавилось стобальников по ЕГЭ
Должник, напавший на пристава в Хабаровске, проверил правосудие в действии
Психанула и покалечила незнакомку безымянная биробиджанка
Пчеловоды молят о спасении медоносов в Хабаровском крае
Погода в Хабаровске на 15 июня 2019 года: днем до +16, без осадков
Убила мужа, мешавшего спать, уставшая сельчанка из Еврейской автономии
Сельчане в Хабаровском крае лишили государства осетровых почти на миллион рублей
Многострадальный скейт-парк в Биробиджане мешает доделать непогода
На улучшение жизни в Хабаровском крае готовы потратить до 75 миллионов рублей
Должник в розыске приехал к маме в Еврейскую автономию, а попал в суд
Казначеи в Хабаровске закрыли долг на сотни миллионов рублей
Преуспевающий район в Хабаровском крае получил грант
В Хабаровском крае откроют новые центры помощи онкобольным
Сомнительный гость не смог уйти без дамских украшений из квартиры в Хабаровске
Новый министр транспорта Хабаровского края убедился в отсутствии дорог
В Хабаровском крае ищут третьего пассажира перевернувшейся на озере лодки
Ехал по встречке и сбил пешехода беспечный хабаровский водитель
Клещей с энцефалитом в Хабаровском крае насчитали 13
Экологию близ Хабаровска улучшат за счет завода, перерабатывающего отходы
Китаец приплыл на лодке в ЕАО за рыбой и оказался на скамье подсудимых
Новый детский сад в Хабаровске сдадут к сентябрю 2019 года
В Биробиджане отключат горячую воду на несколько дней
В Хабаровске изменили расписание автобусного маршрута №28