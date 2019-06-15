В гибели пятилетнего мальчика разбираются следователи в Хабаровском крае

СЕГОДНЯ 10:23 2019-06-15T10:23:57+03:00

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В районе имени Полины Осипенко обнаружили тело пятилетнего ребенка. Оно находилось в котловане в селе Оглонги. По предварительной информации, обнаружили признаки утопления. Предположение, что смерть была насильственной, пока подтвердить не удалось.

- На данный момент уже возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Из материалов дела следует, что мальчика обнаружили 12 июня. Днем ранее он ушел погулять, предварительно получив разрешение у родителей, но домой больше не вернулся, - рассказали в пресс-службе СУ СК России по Хабаровскому краю.

Пока следователи проводят проверку по факту случившегося, выясняют обстоятельства и причины наступления смерти ребенка. Часть работы будет направлена на оценку действиям (бездействию) законных представителей мальчика, оставившим его без присмотра. Также проведут проверку соблюдения ответственными должностными лицами требований законодательства при проведении строительных работ.

ИСТОЧНИК KP.RU