2019-06-16T06:03:54+03:00
Общество

Разбил стекло и уехал в кювет: в Комсомольске полицейские поймали пьяного гонщика

Пьяный водитель пытался скрыться от полиции на угнанном автомобиле
Владимир ЗЕНКОВ
Поделиться:
Полицейские установили, что ранее подозреваемый был лишен водительских прав за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьяненияПолицейские установили, что ранее подозреваемый был лишен водительских прав за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьяненияФото: Рустем АХУНОВ
Изменить размер текста:

В Комсомольске-на-Амуре дорожный патруль заметил подозрительный автомобиль разъезжающий по улицам города. Машина была примечательна тем, что ее водитель не соблюдал Правила дорожного движения.

Полицейские попытались остановить машину, однако водитель проигнорировал требования патруля и попытался скрыться. Во время движения нарушитель не справился с управлением и вылетел в кювет. За рулем транспортного средства сидел 38-летний мужчина.

Результаты медицинского освидетельствования показали, что горе-водитель был не трезв. Документы на управление транспортным средством он предоставить не смог. Полицейские озадачились данным фактом и доставили нарушителя в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Водитель злополучного авто рассказал, что накануне выпивал у себя дома. Позже вышел на улицу подышать свежим воздухом. Во время променада мужчина приметил припаркованный автомобиль, и подумал о том, чтобы проехаться с ветерком по широким улицам города Юности. Разбив окно иномарки, злоумышленник проник в салон и при помощи проводов зажигания завел двигатель, после чего поехал на столь желанную прогулку.

Также полицейские установили, что ранее подозреваемый был лишен водительских прав за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
О нерешенных проблемах коренных народов снова заговорили в Хабаровском крае
Погода в Хабаровске на 16 июня 2019 года: днем до +18, без осадков
В гибели пятилетнего мальчика разбираются следователи в Хабаровском крае
В Хабаровском крае прибавилось стобальников по ЕГЭ
Должник, напавший на пристава в Хабаровске, проверил правосудие в действии
Психанула и покалечила незнакомку безымянная биробиджанка
Пчеловоды молят о спасении медоносов в Хабаровском крае
Погода в Хабаровске на 15 июня 2019 года: днем до +16, без осадков
Убила мужа, мешавшего спать, уставшая сельчанка из Еврейской автономии
Сельчане в Хабаровском крае лишили государства осетровых почти на миллион рублей
Многострадальный скейт-парк в Биробиджане мешает доделать непогода
На улучшение жизни в Хабаровском крае готовы потратить до 75 миллионов рублей
Должник в розыске приехал к маме в Еврейскую автономию, а попал в суд
Казначеи в Хабаровске закрыли долг на сотни миллионов рублей
Преуспевающий район в Хабаровском крае получил грант
В Хабаровском крае откроют новые центры помощи онкобольным
Сомнительный гость не смог уйти без дамских украшений из квартиры в Хабаровске
Новый министр транспорта Хабаровского края убедился в отсутствии дорог
В Хабаровском крае ищут третьего пассажира перевернувшейся на озере лодки
Ехал по встречке и сбил пешехода беспечный хабаровский водитель
Клещей с энцефалитом в Хабаровском крае насчитали 13
Экологию близ Хабаровска улучшат за счет завода, перерабатывающего отходы
Китаец приплыл на лодке в ЕАО за рыбой и оказался на скамье подсудимых
Новый детский сад в Хабаровске сдадут к сентябрю 2019 года
В Биробиджане отключат горячую воду на несколько дней
В Хабаровске изменили расписание автобусного маршрута №28