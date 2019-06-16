Разбил стекло и уехал в кювет: в Комсомольске полицейские поймали пьяного гонщика

СЕГОДНЯ 06:03 2019-06-16T06:03:54+03:00

Полицейские установили, что ранее подозреваемый был лишен водительских прав за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения Фото: Рустем АХУНОВ

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В Комсомольске-на-Амуре дорожный патруль заметил подозрительный автомобиль разъезжающий по улицам города. Машина была примечательна тем, что ее водитель не соблюдал Правила дорожного движения.

Полицейские попытались остановить машину, однако водитель проигнорировал требования патруля и попытался скрыться. Во время движения нарушитель не справился с управлением и вылетел в кювет. За рулем транспортного средства сидел 38-летний мужчина.

Результаты медицинского освидетельствования показали, что горе-водитель был не трезв. Документы на управление транспортным средством он предоставить не смог. Полицейские озадачились данным фактом и доставили нарушителя в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Водитель злополучного авто рассказал, что накануне выпивал у себя дома. Позже вышел на улицу подышать свежим воздухом. Во время променада мужчина приметил припаркованный автомобиль, и подумал о том, чтобы проехаться с ветерком по широким улицам города Юности. Разбив окно иномарки, злоумышленник проник в салон и при помощи проводов зажигания завел двигатель, после чего поехал на столь желанную прогулку.

Также полицейские установили, что ранее подозреваемый был лишен водительских прав за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения» и «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».

В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения – обязательство о явке.

ИСТОЧНИК KP.RU