У Хабаровского регионального отделения партии «Единая Россия» новый секретарь

СЕГОДНЯ 08:55 2019-06-16T09:45:53+03:00

Решение о назначении было принято в ходе региональной партконференции Фото:пресс-служба Минвостокразвития

Решение о назначении Сергея Иванченко было принято в ходе региональной партконференции

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Сергей Иванченко, занимающий пост ректора Тихоокеанского Государственного Университета, а так же являющийся депутатом Законодательной Думы Хабаровского края, избран Секретарем Хабаровского регионального отделения партии «Единая Россия». Его кандидатура была поддержана большинством делегатов Конференции регионального отделения партии в ходе тайного голосования. Конференция состоялась в Хабаровске в субботу, 15 июня.

Иванченко поблагодарил коллег по партии за оказанное доверие, а также выразил намерение безотлагательно приступить к решению множества непростых задач, актуальных на сегодняшний день для регионального отделения «Единой России».

Следующим этапом для Регионального отделения партии, по мнению Иванченко, станет процесс выдвижение кандидатов от «Единой России» для участия в выборах в законодательную думу, намеченных на 8 сентября. Региональная партконференция по выдвижению кандидатов запланирована на 26 июня.

Сергей Иванченко родился в селе Муравьевка Тамбовского района Амурской области. В 1981 году закончил Хабаровский политехнический институт по специальности «Строительные и дорожные машины».

С 1986 года работает в Тихоокеанском государственном университете, начинал с должности преподавателя, с 2002 года – ректор. Доктор технических наук, профессор. С 2005 года – депутат Законодательной думы Хабаровского края, председатель совета ректоров вузов Хабаровского края и Еврейской автономной области. С 2011 – председатель совета ректоров Дальневосточного федерального округа. Имеет многочисленные награды.

В конце мая этого года решением Президиума Генерального совета «Единой России» Сергей Иванченко был назначен временно исполняющим обязанности секретаря Хабаровского регионального отделения Партии.

ИСТОЧНИК KP.RU