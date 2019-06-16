Хабаровские полицейские поймали дачных воров

СЕГОДНЯ 10:42 2019-06-16T12:31:07+03:00

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Полицейские по Хабаровскому району задержали двоих 27-летних хабаровчан. Злоумышленники подозреваются в краже металлического забора с территории садоводческого общества, расположенного вблизи села Корсаково – 2. Сумма ущерба составила 18 тысяч рублей.

Со слов фигурантов установлено, что в сельскую местность из краевой столицы они отправились на поиски металлических изделий. На одном из участков садоводческого общества мужчины заметили забор, сняли его и погрузили в автомобиль. Злоумышленники планировали сдать похищенное имущество в пункт приема металла в городе Хабаровске, с целью получения прибыли, но были задержаны стражами правопорядка.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальная срок за данное преступление наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU