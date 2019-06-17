СЕГОДНЯ 01:25 2019-06-17T01:25:35+03:00

Погода в Хабаровске на 17 июня 2019 года: днем до +18, без осадков Фото: Надежда ВЫХОДЦЕВА

Осадки ожидаются в столице Еврейской автономии

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В Биробиджане небольшой дождь. Ветер западный 7-12 метров в секунду. Ночью +6+11. Днем +19+21.

В Хабаровске без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +7+9. Днем +17+19.

В Бикине без осадков. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Ночью +8+10. Днем +20+22.

В Советской Гавани и Ванино без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +16+18.

В Комсомольске-на-Амуре без осадков. Ветер северо-западный 7-12 метров в секунду. Ночью +8+10. Днем +20+22.

В Чегдомыне небольшой дождь. Ветер северо-восточный 5-10 метров в секунду. Ночью +4+6. Днем +19+21.

В Николаевске-на-Амуре без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Ночью +5+7. Днем +14+16.

В Охотске небольшой дождь. Ветер восточный 9-14 метров в секунду. Ночью +4+6. Днем +7+9.

ИСТОЧНИК KP.RU