«Диалог с Героями»: хабаровские юнармейцы встретились с Юрием Ефименко

СЕГОДНЯ 02:06 2019-06-17T06:24:08+03:00

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Для хабаровских юнармейцев организовали встречу с писателем Юрием Ефименко. Беседу с выдающейся личностью провели в рамках Всероссийского проекта «Диалоги с героями». На сегодняшний день Юрий Ефименко состоит в Союзе писателей России, Всероссийском обществе охраны памятников истории и культуры и Русском географическом обществе.

- Во время встречи писатель рассказал ребятам о своей службе в армии и поделился секретом, как правильно начать день и продуктивно его провести. Прозаик отметил, что никогда не надо забывать про утреннюю зарядку. Юнармейцы смогли задать свои вопросы писателю, в конце встречи они сфотографировались с Юрием Ефименко, а также попросили у него автографы, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Отметим, что встречу в рамках Всероссийского проекта «Диалоги с героями» организовали на базе Центра патриотического воспитания.

ИСТОЧНИК KP.RU